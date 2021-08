Śląsk. Wpierw prezydent Rybnika, teraz Wodzisławia…groźby w internecie

Jak czytamy we wpisie prezydenta Wodzisławia Śląskiego, Mieczysława Kiecy, zaraz po powrocie z delegacji był zmuszony stawić czoła atakowi jednego z internautów. Mężczyzna, który wysłał maila z adresu "wodzisławski morderca", grozi że "zniszczy go za to, co zrobił".