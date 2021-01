Śląsk. Stacja Kultury powstanie na dawnym dworcu w Pyskowicach

W piątek pyskowicki magistrat poinformował, że jego unijny projekt rewitalizacji zabytkowego dworca kolejowego w Pyskowicach otrzymał, pod koniec ubiegłego roku, pozwolenie na budowę. Oznacza to, że wyłoniony już wykonawca będzie mógł rozpocząć prace jeszcze w pierwszej połowie stycznia.

Wydzielona zostanie sala koncertowa, sala ćwiczeń np. do zajęć jogi lub baletu oraz sala warsztatów rękodzielniczych. Funkcję obsługi podróżnych ma pełnić niewielka poczekalnia z automatami biletowymi, dostępna całą dobę. Budynek ma zostać dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na obecny etap prac miasto pozyskało 1,7 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych oraz 200 tys. zł z budżetu państwa. Całość prac w pierwszym etapie ma kosztować ponad 7,3 mln zł. Wstępnie założono, że roboty zostaną zakończone do grudnia 2022 r., ale wykonawca spodziewa się skrócenia tego okresu.

Pyskowice. Miasto przejmuje dworzec. Reaktywacja kolei

Pierwotnie zakładano, że przy dworcu powstanie centrum przesiadkowe. Miasto zrealizowało dotąd węzeł przesiadkowy w centralnej części miasta, na Placu Wyszyńskiego. W ub. roku zgłosiło natomiast – przy wsparciu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – projekt reaktywacji połączenia kolejowego do przystanku Pyskowice Miasto do rządowego programu Kolej Plus.