Śląsk. Śmiertelny wypadek. Kierowca fiata nie przeżył zderzenia z ciężarówką

Śląsk. Śmiertelny wypadek w Kobielicach

Do potrącenia pieszych doszło z kolei w Gliwicach. Dwie młode osoby w wieku 18 i 15 lat przechodziły przez jednokierunkową, dwujezdniową ulicę. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca jednego z samochodów zatrzymał się, aby przepuścić piesze. Kobiety ruszyły i wtedy zostały potrącone przez opla kierowanego przez młodego obywatela Gruzji. Poszkodowane z obrażeniami- na szczęście niezagrażającymi życiu- trafiły do szpitala. Policjanci zatrzymali 22-letniemu kierowcy uprawnienia, czeka go teraz proces karny.