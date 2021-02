Śląsk. Rowerowe szaleństwo w wersji snow

Bo kto powiedział, że podczas zimy nie można np. szaleć na rowerze? Owszem, można. I to specjalnie przerobionym do zimowych ewolucji. Na taki pomysł wpadło trzech inżynierów z małej miejscowości leżącej między Gliwicami a Zabrzem. Wpierw zbudowali rower elektryczny, a teraz poszli o krok dalej. Przednie koło zastąpili płozą, gwarantującą stabilność podczas jazdy po śniegu.

Wszystko zaczęło się kilka lat temu. Gdy jeden z twórców zdobył pierwszą nagrodę w konkursie konstrukcji studenckiej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Był to impuls do dalszego działania. Chwilę potem powstał rower o nietypowych kształtach, składany do niewielkich wymiarów.

I nagle, zupełnie nieoczekiwanie, na dworcu we Wrocławiu spotkało się dwóch przypadkowych chłopaków. Później dołączył do nich trzeci. Od teraz tworzą zróżnicowane trio. Każdy z nich jest inny, w czym innym się specjalizuje. Łączy ich jedno – pasja i zapał do tego, co robią.