Śląsk. Placówka zamknięta przez COVID-19, dodatkowy zasiłek dla rodziców

”Do 14 marca wydłużono okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8. roku życia, w sytuacji gdy placówka, do której uczęszcza maluch została zamknięta w związku Covid-19 . O takie wsparcie mogą ubiegać się także opiekunowie starszych uczniów, ale tylko wówczas, gdy dziecko ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności” – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

By otrzymać zasiłek, wystarczy oświadczenie rodzica – wysłane do pracodawcy lub zleceniodawcy. W przypadku własnej firmy, dokument składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka.