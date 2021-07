Śląsk. Pacjenci wybrali, najlepsza ”onkologia” jest w Katowicach

Jak wskazuje pomysłodawca rankingu, zadowolenie pacjentów onkologicznych jest niezmiernie ważne. Wpływa to na zaufanie do lekarza, a co za tym idzie na relację i skuteczność leczenia. To także informacja zwrotna dla placówek medycznych, co tak naprawdę jest istotne dla pacjentów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy portal odwiedziło ponad 175 tys. użytkowników, którzy zostawili prawie 2,5 tys. opinii.