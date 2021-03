Śląsk. Od soboty nowe obostrzenia, tam jednak wejdziemy bez problemu

W najbliższą niedzielę, np. warto wybrać się do lasu . Bo tam nam wolno, a poza tym na ten dzień zaplanowano ogólnopolską akcję ”Wspólny las”. Na Śląsku na szczęście mamy w czym wybierać, bo region należy do jednego z najbardziej zielonych w kraju.

W województwie śląskim ponad 30 proc. zajmują lasy, które chętnie odwiedzają mieszkańcy. Te w Beskidach, murckowskie czy pszczyńskie – to tylko niektóre z obszarów, często uczęszczanych przez miłośników przyrody. To tam się odprężamy, spędzamy aktywnie czas czy uczymy najmłodszych szacunku do naszej planety.