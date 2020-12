Śląsk. Nie miał prawa jazdy, samochód nie był dopuszczony do ruchu, był pijany, pod wpływem narkotyków, a mimo to siadł za kółko

Złamał kilka paragrafów

Sprawdzając kierowcę mundurowi mocno się zdziwili. Okazało się bowiem, że 20-latek nie ma uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a pojazd, którym się poruszał, nie został dopuszczony do ruchu. To nie był jedyny problem mężczyzny. Podczas przeprowadzonego badania stanu trzeźwości okazało się, że miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Podczas kontroli 20-latek był pobudzony i nerwowy, co wzbudziło podejrzenie policjantów, którzy postanowili przebadać mężczyznę także na zawartość środków psychoaktywnych. Urządzenie wykazało w ślinie mężczyzny amfetaminę oraz benzodiazepiny.