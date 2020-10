Śląsk. Nie miał maseczki, podszywał się pod brata, pójdzie za kratki

Od soboty w całym kraju obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa . Nie trzeba do tego profesjonalnej maseczki, wystarczy chusta lub część odzieży. Dlatego policjanci patrolujący ulice zwracają szczególną uwagę na to, czy mieszkańcy przestrzegają wydanych obostrzeń.

Podczas legitymowania jastrzębianin, chcąc wprowadzić w błąd policjantów, podał dane swojego brata. Policjanci nie dali się jednak zwieść. Mężczyzna, widząc, że nie ma innego wyjścia, podał prawdziwe dane, po których stróże prawa ustalili, iż jest on poszukiwany do odbycia kary pozbawiania wolności. 42-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, skąd trafi prosto za więzienne mury. Policjanci sporządzili również wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny za brak maseczki i podanie fałszywych danych osobowych.