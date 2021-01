Śląsk. Nalot na lokale w Bytomiu. Siedem nielegalnych automatów

- Stróże prawa już od dłuższego czasu mieli podejrzenia, że w centrum miasta oraz w dzielnicy Szombierki mogą działać lokale, w których bez wymaganej koncesji udostępniane są automaty do gier losowych. Przypuszczenia potwierdziły się – relacjonują służby prasowe śląskiej policji.

We wtorek policjanci weszli do dwóch lokali. Efektem ich pracy było zabezpieczenie siedmiu maszyn oraz około 5 tys. złotych. Urządzenia zostały przekazane funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej do dalszego postępowania.