Śląsk. Konieczny wynik testu lub potwierdzenie o szczepieniu, jak nie to kwarantanna

Nowe obostrzenia. Polska zamknie granice? "To bardzo dobry ruch"

W znacznie gorszej sytuacji jesteśmy my. Za testy wykonywane po to, by móc wyjechać za granicę, musimy płacić sami. Dotyczy to również pracowników transgranicznych. Rząd co prawda obiecał, że będą zwolnieni z obowiązku posiadania testów, ale nie jest to na razie potwierdzone.