Śląsk. Ekogroszek przechodzi do historii? Związkowcy zapowiadają protesty

Wiele lat temu namawiano nas do zmiany pieców, by móc palić ekogroszkiem. Nawet oferowano dopłaty. Teraz rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska mówi o jego wyeliminowaniu z rynku. Związkowcy zapowiadają, że jeśli uniemożliwi to realizację inwestycji zapisanych w umowie społecznej dotyczącej transformacji górnictwa to rozpoczną akcję protestacyjną.