Śląsk. Było kilka prób, nie udało się. Widzowie zobaczą filmy online

To, że pandemia koronawirusapokrzyżowała nam plany, przekonujemy się na co dzień. Wielu z nas do końca miało jednak nadzieję, że pierwsza fala minie i uda się po niej zrealizować wiele rzeczy. Tak się jednak nie stało. Dlatego wiele spraw i wydarzeń po raz pierwszy odbędzie się w nowej formule. Także 22. Przegląd ”Kino na Granicy”.