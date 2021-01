Śląsk. Amfetaminę ukryła w bębnie pralki. W "nagrodę" odsiadka nawet na trzy lata

Podczas przeszukania pomieszczeń znaleźli narkotyki ukryte w bębnie pralki w łazience. Była to amfetamina, z której można było przygotować 300 działek dilerskich. 26-latka została zatrzymana i trafiła do policyjnego aresztu. Podejrzana usłyszała zarzut posiadania narkotyków, za co może jej grozić kara do 3 lat więzienia.