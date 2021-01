Siemianowice Śląskie. WOŚP. Specjalna licytacja, kup obrazek pływalni i go jej przekaż

Miejska w pływalnia w Siemianowicach Śląskich to szczególna budowla. Najstarsza tego typu w kraju. Pierwszy projekt budynku powstał już w 1906 roku. Rok później gmina wydała pozwolenia na jego budowę. Jego koszt wyliczono na 62 000 marek. W 1908 roku basen został oddany do użytku.

Siemianowice Śląskie. Pływalnia atrakcją miasta

Był to unikatowy projekt. Nad niecką basenu zostało zaprojektowane sklepienie pozorne, podtrzymywane za pomocą żelaznej kratownicy. Część środkową – nad niecką stanowił świetlik. Jako pokrycie dachu przewidziana była szarobłękitna dachówka ułożona w „ogon bobra” (karpiówka). Na obu poziomach basenu były toalety, pralnia (na górnym) i poczekalnia (na dolnym). Wszystkie pomieszczenia basenu ze względów sanitarnych były wyłożone flizami (płytkami ceramicznymi).

Niestety, nieremontowany budynek popadł w ruinę. Został zamknięty. W latach 90-tych przejęła go gmina. Ponownie został uruchomiony październiku 1995 roku. Dwa lata później pływalnia została decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wpisana do rejestru zabytków ówczesnego województwa katowickiego.

Siemianowice Śląskie. Licytacja rysunku

Na zajęciach technicznych, w ramach zadania "Siemianowicki zabytek -Siemianowicka Badyhala”, wykonał rysunek i przekazał go za pośrednictwem szkoły na aukcję (https://allegro.pl/oferta/zespol-szkol-sportowych-siemianowicka-badyhala-10155220957?utm_medium=app_share&utm_source=facebook). Jego marzeniem jest aby jego praca osiągnęła jak największą sumę. To jednak nie wszystko. Chciałby, aby jego praca trafiła finalnie na szczególne miejsce w pływalni, aby zwycięzca aukcji przekazał ją do zabytkowego obiektu.