Rybnik. Przyjechał z Czech "na gościnne występy"

Rybnik. Czech kradł rowery

Prowadząc poszukiwania wpadli na trop obywatela Czech. Jego wytypowali na sprawcę kradzieży. - Został on zatrzymany w jednej z galerii handlowych na terenie Jastrzębia-Zdroju. Tym razem jego łupem nie miał być rower, ale perfumy - informują rybniccy policjanci.

Mężczyzna usłyszał już osiem zarzutów, do których się przyznał. Policjanci udowodnili mu kradzież jedenaście rowerów, których wartość oszacowano na kwotę blisko 20 tysięcy złotych. Decyzją Sądu Rejonowego w Rybniku został on tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Grozi mu kara nawet do dziesięciu lat więzienia.