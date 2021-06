Rybnik. Nowa linia autobusowa. Specjalnie dla seniorów

Z wprowadzenia do ruchu nowej linii autobusowej radości nie kryje Stefania Forreiter, przewodnicząca Rybnickiej Rady Seniorów, która zabiegała o połączenie. - Uruchomienie linii A to bardzo dobra informacja dla rybnickich seniorów, którzy zyskali dodatkowe połączenia w obrębie dzielnic Śródmieście, Rybnik Północ, Smolna i Maroko Nowiny. Starsi mieszkańcy zyskają lepsze połączenie do ośrodków zdrowia, instytucji takich jak ZUS czy Urząd Miasta, a także na cmentarz. Mam nadzieję, że w przyszłości uda się uruchomić kolejne linie dla seniorów, obejmujące inne dzielnice miasta – wskazuje Stefania Forreiter