Rybnik. „Gańbą” w smog

Rybnik to jedno z najbardziej dotkniętych smogiem miast w kraju. By mieszkańcy zobaczyli jak wielki to problem urząd miasta przygotował i rozesłał 40 tysięcy broszur informacyjnych dotyczących harmonogramu wymiany pieców. Informator jest zatytułowany bardzo znamiennie "Gańba”.

Rybnik. Broszury w skrzynkach

- Ślązacy mają honor i dumę. Doskonale czują, co znaczy słowo gańba. Uważam, że dzisiaj prawdziwa gańba dla Ślązaka to hajcować w starym piecu. Nowe przepisy sprawiają, że tym, którzy nie wymienią pieca grożą kary finansowe. To też bydzie gańba dostać sztrofa za coś takiego – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. - Zdecydowałem się na tak mocny przekaz ponieważ mam za sobą lata dyskusji z mieszkańcami i jedno już wiem, że tych nieprzekonanych nie przekonam. Teraz trzeba uświadomić mieszkańców, że niedługo wchodzą twarde zasady. Patrząc na licznik dziś, to na wymianę pieców pozostało tylko 476 dni, a biorąc pod uwagę czas na znalezienie firmy i wykonanie inwestycji, terminarz bardzo się kurczy. Stawka jest wysoka, to nie tylko walka o nasz honor, ale przede wszystkim o nasze zdrowie i życie – dodaje.