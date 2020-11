Ruda Śląska. Jadąc na poród złapali gumę, do szpitala przyszła mama dotarła radiowozem

O szczęściu w nieszczęściu może mówić para z Rudy Śląskiej. W środku nocy, jadąc do szpitala, przebili gumę w samochodzie. Przyszła mama mająca już skurcze porodowe trafiła do policyjnego radiowozu, którym szybko dotarła do szpitala.

W Rudzie Śląskiej policjanci pomogli dotrzeć do szpitala rodzącej kobiecie. (Pixabay, Fot: pixabay)