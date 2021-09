Orzesze. Wyrzucili psa z samochodu, policja szuka sprawców

Policjanci z częstochowskiej prewencji z kolei uratowali małego kotka, który wpadł pod koła samochodu. Udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie zawieźli do weterynarza. Kotek nie miał właściciela, w lecznicy, do której trafił, nazwano go "Komendant". Dzięki pomocy ludzi o dobrych sercach, lecznica zebrała potrzebne pieniądze i został poddany operacji. Znalazł też opiekunów.