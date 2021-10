Mysłowice. Napadł na 81-letnią kobietę

Mysłowice. 39-latek zatrzymany w miejscu pracy

Sprawą zajęli się kryminalni z Mysłowic. Zabezpieczyli m.in. nagrania z monitoringu i ustalali świadków zdarzenia. - Ich czynności umożliwiły wytypowanie i zatrzymanie sprawcy tego przestępstwa. Pojechali do miejsca pracy 39-latka i zatrzymali go. Mężczyzna trafił do aresztu, a następnie został doprowadzony do prokuratury – podała komenda policji w Mysłowicach.