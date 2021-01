Kuźnia Raciborska. Pijany jechał rowerem, miał zakaz sądowy prowadzenia jednośladów

Komenda policji w Raciborzu poinformowała o zatrzymaniu pijanego rowerzysty. Do zdarzenia doszło w Kuźni Raciborskiej na ulicy Mickiewicza. Rowerzystą okazał się 56-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego. Po przebadaniu okazało się, że w organizmie miał ponad promil alkoholu. To był dopiero początek kłopotów mężczyzny. Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych stróże prawa ustalili, iż posiada on już sądowy zakaz kierowania rowerami, do którego się ewidentnie nie stosuje. Teraz o dalszym losie 56-latka zadecyduje sąd.