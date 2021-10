"Kolęda" w Ciągowicach. Zdjęcia dokumentu wywołały burzę

Ciągowice. "Kolęda" w październiku i nietypowa karteczka

Do Internetu trafiło zdjęcie dokumentu, który mieli otrzymać parafianie z Ciągowic przed wizytą duszpasterską. Do wypełnienia mają oni cztery rubryczki - trzy z nich przeznaczone są na podanie kwoty przeznaczonej na dany cel, czwarta to miejsce na podpis parafianina.