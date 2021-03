Katowice. Zdążyli w ostatniej chwili. 23-latka odwiedli od próby samobójczej

Katowice. 23-latek chciał rzucić się pod pociąg

Pomimo ucieczki mężczyzny, policjanci nie odpuścili. W obawie przed możliwością powrotu zdesperowanego młodego chłopaka na tory, szlak kolejowy został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, którzy monitorowali cały rejon. Jednocześnie szukali desperata. Nadano komunikaty do wszystkich policyjnych patroli pełniących służbę w Katowicach, podając rysopis mężczyzny. Już po kilkudziesięciu minutach policjanci ustalili mieszkanie, w którym młody mężczyzna przebywał. W obawie, że nadal będzie on próbował odebrać sobie życie, zabezpieczono teren znajdujący się pod oknami i balkonem mieszkania oraz przekonano go do otwarcia drzwi pokoju. Po rozmowie z policjantami mężczyzna dobrowolnie, pod opieką lekarzy, został przewieziony do szpitala na obserwację.