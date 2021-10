Katowice. Wypożyczył sprzęt budowlany, nie miał zamiaru niczego budować

Katowice. Zastawił sprzęt budowlany w lombardzie

- W trakcie policyjnych czynności okazało się, że to nie jedyna zastawiona przez mężczyznę maszyna w lombardzie. Zastawił również agregat do natrysku farby oraz agregat do natrysku gładzi wypożyczony z innej firmy wynajmującej sprzęt budowlany. Przywłaszczony i zastawiony sprzęt policjanci odzyskali – podała policja.