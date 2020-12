Katowice. Wraz z Brexitem nadchodzą zmiany

Wraz z opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej 1 stycznia 2021 przestaną obowiązywać dotychczasowe regulacje dotyczące, m.in. korzystania z roamingu w trakcie pobytu w Zjednoczonym Królestwie. Zmianie mogą również ulec ceny połączeń międzynarodowych oraz SMS i MMS do Wielkiej Brytanii.

Miejski Rzecznik Konsumentów przypomina, że jeśli będziemy chcieli wykonać połączenie do Wielkiej Brytanii pamiętajmy o tym, że wykonujemy połączenie międzynarodowe. Po 1 stycznia 2020 roku zapłacimy za nie znacznie więcej.

W komunikacie umieszczonym na stronie miasta czytamy, by zawierając nową umowę wybrać ofertę dopasowaną do swoich potrzeb. ”W przypadku usług realizowanych w roamingu poza państwami członkowskimi oraz państwami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie ma ograniczeń prawnych dotyczących wysokości stawki za minutę połączenia wykonanego, połączenia odebranego, za SMS oraz MMS. Wysokość stawek jest decyzją biznesową dostawcy usług. Dopłata może wynosić nawet kilkadziesiąt złotych za 1 MB transmisji danych i kilka złotych za minutę połączenia” – przestrzegają urzędnicy.