Katowice. Wielki Post i spore obostrzenia

Zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty pojawił się w VIII w. W tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły, tj. trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta. Przez czterdzieści dni Wielkiego Postu chrześcijanie przygotowują się do Świąt. Przez ten czas Kościół przypomina o trzech drogach odzyskiwania bliskości z Bogiem: post, jałmużnę i modlitwę. Papież Franciszek przypomniał, że jest to czas na odnowę wiary, nadziei i miłości.