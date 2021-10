Katowice. Uwaga kierowcy! Od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu na Giszowcu

W poniedziałek z samego rana zamknięta zostanie dla ruchu ul. Kolista na odcinku od skrzyżowania ulic Kolistej, Karolinki i 73-go Pułku Piechoty do zjazdu na osiedle Kolista 25. Tym samym zostanie czasowo zawieszona możliwość przejazdu pod wiaduktem w ciągu DK86. To konieczne, by móc przygotować konstrukcje nośne dla nowobudowanych mostów w stronę Katowic.