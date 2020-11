Katowice. Upodobał sobie rowery, ukradł ich kilkadziesiąt

Złodziej rowerów z Katowic

Zatrzymany osadzony został w policyjnym areszcie. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Za kradzieże z włamaniem grozi mu kara do 10 lat więzienia. Nie jest to pierwsze zatrzymanie mężczyzny. Jest on dobrze znany funkcjonariuszom, którzy łapali go już za rozbój, kradzieże z włamaniem i paserstwo.

Okradali mieszkania w Katowicach

Dodajmy, że kilka dni temu policjanci z Katowic zatrzymali też trzech mężczyzn w wieku 25-29 lat. Jak ustalili śledczy, mężczyźni od połowy września włamywali się do mieszkań w Katowicach. Podejrzanym nie przeszkadzała nawet obecność domowników w mieszkaniu. Wybierali mieszkania na parterach budynków i wypychając okno, wchodzili do lokalu. Ich łupem padał nie tylko sprzęt elektroniczny, gotówka i biżuteria, ale praktycznie wszystko, co mogli spieniężyć i wynieść przez okno. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Przyznali się do 16 włamań i złożyli wyjaśnienia. Mężczyźni chcą dobrowolnie poddać się karze, jednak o jej wysokości zadecyduje sąd. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 10 lat więzienia.