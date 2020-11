Katowice. Sukces prezydenta. Marcin Krupa u steru parlamentu burmistrzów

O wyborze prezydenta Katowic do komitetu wykonawczego stowarzyszenia zdecydowali obradujący online włodarze miast należących do tej organizacji podczas środowego walnego zgromadzenia.

"Traktuję to jako duże wyróżnienie dla Katowic i kolejną szansę, by pokazywać i promować nasze miasto w skali globalnej" - skomentował Krupa, wskazując, iż Katowice i Wrocław to jedyne polskie miasta w GPM.