Katowice. Rusza "Kopalnia Start-upów". Milion na nagrody przez trzy lata

W pierwszej edycji na trójkę laureatów czeka 330 tysięcy zł do podziału, w tym dwuletnie pakiety na wynajem biura w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink.

Organizatorem konkursu jest Miasto Katowice. To pierwszy tego typu konkurs organizowany na Śląsku. Jego celem jest wybór najlepszych start-upowych projektów rodem z Katowic. Jest też niestandardowo skierowany do start-upów, które dopiero przygotowują się do wdrożeń swoich pomysłów.