Katowice. Poszukiwali nastolatka, zatrzymali pięciu mężczyzn

Do interwencji doszło w jednym z katowickich hosteli. Wywiadowcy z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach otrzymali informację, że może ukrywać się w nim 17-letni chłopak, który uciekł z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Po wejściu do obiektu policjanci zauważyli młodego mężczyznę, który na ich widok chciał schować się w łazience. - Swoim zachowaniem od razu zwrócił uwagę stróżów prawa, którzy postanowili go sprawdzić. Okazało się, że 26-latek zacisnął w pięści susz i dodatkowo był poszukiwany przez chorzowskich policjantów. W jego pokoju znaleziono poszukiwanego nastolatka, który w kieszeni spodni miał woreczek strunowy z białą substancją. Badanie narkotesterem wskazało, że była to amfetamina – poinformowała katowicka policja.