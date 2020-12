Katowice. Na co dzień walczy o innych, tym razem wygrała walkę o siebie

Walcząca na co dzień o zdrowie i życie pacjentów prof. Katolina Sieroń, kierująca oddziałem covidowym katowickiego szpitalaMSWiA w Katowicach, po kilkutygodniowym leczeniu wróciła do domu. Lekarka zaapelowała do ozdrowieńców o oddawanie osocza.