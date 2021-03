Katowice. Mieszkańcy zdecydowali, chcą nowego parku

- Obszar w okolicach Wiertniczej i Leopolda to teren, który ma oferować przestrzeń do rekreacji oraz wypoczynku z elementami edukacyjno-dydaktycznymi. Dzięki budowie nowego parku zwiększy się obszar zieleni urządzonej, o bardzo dobrej dostępności. Przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyczyni się dodatkowo do ochrony zbiornika wodnego, umożliwiając jednocześnie jego wykorzystanie w przyszłości, jako zbiornika retencyjnego – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.