Katowice. Miasto w żółtej strefie, samorząd wznawia działania realizowane wiosną

”Szczególnie zagrożone są osoby najstarsze i samotne. W tym przypadku dużym wyzwaniem stają się najprostsze czynności, jak kupno żywności, leków czy też kwestie psychologiczne związane z długim odosobnieniem. Dlatego podjęliśmy szereg działań antykryzysowych, adresowanych w szczególności do osób najbardziej potrzebujących” – wyjaśnia Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Jest nim, m.in. ”Pogotowie zakupowe”, gdzie do najbardziej potrzebujących dostarczane są bezpłatne pakiety żywnościowe. Zgłoszenie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.