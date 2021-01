Katowice. Jasna deklaracja arcybiskupa ws. szczepienia na COVID-19

- Etyczne wątpliwości co do szczepionki rozwiązują dokumenty Stolicy Apostolskiej, watykańska Kongregacja Nauki Wiary, a także Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. Szczepienie to sprawa poczucia odpowiedzialności za siebie i za bliźnich. Z tego poczucia odpowiedzialności wynika powinność skorzystania z tej metody walki z pandemią – mówił abp Skworc w wywiadzie.