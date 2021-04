Katowice. Będą kolejne nowe autobusy. PKM chce kupić pięć pojazdów

Spółka nie określiła w przetargu, jaką kwotę chce przeznaczyć na to zamówienie. Oczekuje, że zostanie ono zrealizowane w 330 dni od podpisania umowy. Obecny termin składania ofert przypada na 24 maja br.

Katowice. PKM ogłosił przetarg na kupno pięciu autobusów

Jeden, o wartości 139,4 mln zł (przy oczekiwanej kwocie wsparcia 96,4 mln zł), został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego - w tzw. komponencie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Drugi (wsparcie 31,9 mln zł) - został sfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponadto do PKM Katowice trafi też jedna czwarta łącznej puli 32 autobusów elektrycznych, zamawianych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Organizacja 41 samorządów otrzymała do oszacowanej na 120 mln zł inwestycji 80 mln zł unijnych i krajowych dotacji z programu Gepard II (pozostałe wozy z trwającego obecnie przetargu Metropolii trafią do PKM-ów Gliwice, Sosnowiec i Świerklaniec).