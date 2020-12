Jaworzno. Nie wiesz co zrobić z choinką? Pomóż stworzyć "zagajnik świąteczny”

Dylemat co zrobić z choinką po świętach pojawia się co roku. Zwykle drzewka lądują na śmietniku. W Jaworznie postanowiono dać im drugie życie. Pracownicy Miejskiego Zarządu Drug i Mostów wpadli na pomysł stworzenia z niepotrzebnych po świętach drzewek zagajnika. Zasada jest prosta. By wziąć udział w akcji wystarczy umówić się z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów na odbiór choinki. Pracownicy ocenią jej stan (szansę na przyjęcie), a następnie posadzą ją na specjalnie wyznaczonej działce, by rosła dalej, a i być może stała się w przyszłości choinką zdobiącą świąteczny rynek w Jaworznie. Choinki można zgłaszać do odbioru maksymalnie do 18 stycznia!