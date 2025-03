Dziś ważny dzień dla Kościoła. "Musimy się dobrze przygotować"

Chrystus jest Tym, który pokonał śmierć i otworzył nam bramy do życia wiecznego. Zatem, żebyśmy mogli dobrze przeżyć Święta Wielkanocne – najważniejsze wydarzenie liturgiczne w ciągu całego roku, musimy się do nich dobrze przygotować – zaznaczył ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Wielki Post to czas przygotowania do Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejszego wydarzenia w chrześcijaństwie. Kościół zachęca wiernych do praktyk takich jak post, modlitwa i jałmużna.