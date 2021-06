Jaworzno. Kniejówka miała iść do zniszczenia, trafiła do muzealnej gabloty

Jaworzno. Policja przekazała zabytkową broń do Muzeum w Pszczynie

Broń nie została jednak zniszczona. Jej losem zainteresował się jaworznicki policjant aspirant sztabowy Paweł Tabor, miłośnik broni i instruktor wyszkolenia strzeleckiego jaworznickiej komendy. - To on nadał sprawie zupełnie inny kierunek. Mając dużą wiedzę na temat broni, aspirant wiedział, że ma ona wartość historyczną i ogromną stratą byłoby przekazanie jej do zniszczenia. Komendant Miejski Policji w Jaworznie po uzyskaniu informacji o możliwości przekazania broni do zbiorów muzealnych uruchomił procedurę jej przekazania. Następnie po decyzji Sądu Rejonowego w Jaworznie broń trafiła do Muzeum Zamkowego w Pszczynie i w ten sposób została uratowana przed zniszczeniem. Szef jaworznickich policjantów inspektor Piotr Uwijała osobiście przekazał muzeum kniejówkę.