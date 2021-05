Gliwice. Zabrzmi muzyka Fryderyka Chopina

Park im. Fryderyka Chopina w Gliwicach zyska kolejny akcent nawiązujący do osoby jego patrona. Odlew głowy Fryderyka Chopina zostanie umieszczony na wejściu do Palmiarni. Wykonany został w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych przy okazji wykonania pomnika artysty dla japońskiego miasta Hamamatsu, słynącego z produkcji fortepianów marek Kawai i Yamaha. Była to replika słynnego pomnika Chopina z warszawskich Łazienek i niejedyny Chopin z Gliwic.