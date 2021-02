Gliwice. Uwaga kierowcy. Utrudnienia na ul. Toszeckiej

Gliwice. Utrudnienia na ulicy Toszeckiej

Na ten czas zmieniona została organizacja ruchu. Pas ulicy Toszeckiej prowadzący w kierunku ronda im. Lecha Kaczyńskiego został zamknięty. Ruch poprowadzono pasem do lewoskrętu prowadzącego od ronda im. Lecha Kaczyńskiego do ulicy Jana Śliwki. Objazd został wytyczony w kierunku drogi krajowej nr 88, a następnie do Drogowej Trasy Średnicowejz wyjazdem do ulicy Jana Śliwki.