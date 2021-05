Gliwice. Uwaga kierowcy, ruszają kolejne remonty ulic

W środę, 5 maja, wyłączony z ruchu zostanie ciąg pieszo-rowerowy prowadzący ul. Berbeckiego, wzdłuż parku Chopina. Do końca czerwca, na odcinku od skrzyżowania ul. Sienkiewicza – Berbeckiego do ul. Barlickiego prowadzone będą prace remontowe. W trakcie robót wymieniona zostanie konstrukcja i nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego.

Gliwice. Remonty ulic na terenie miasta

Trwa przebudowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Strzody. W najbliższy czwartek, 6 maja, zostanie tam wprowadzony ruch jednokierunkowy. Kierowcy będą mogli przejechać odcinkiem ul. M. Strzody od ul. Dworcowej do ul. Wrocławskiej. Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Wrocławskiej do ul. M. Strzody. Objazd poprowadzono ul. Kłodnicką. Według deklaracji wykonawcy, zakończenie prac w tym miejscu planowane jest pod koniec czerwca. Roboty realizowane są na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Przypominamy, że z powodu remontu kanalizacji deszczowej do końca miesiąca zamknięty dla ruchu będzie fragment ul. Wybrzeże Armii Krajowej, na odcinku między Instytutem Onkologii a wyjazdem do ul. Jana Śliwki. Objazd prowadzi ul. Marii Konopnickiej do ul. Henryka Sienkiewicza, dalej do ronda im. Stanisława Bylina, przez DTŚ z wyjazdem do ul. Jana Śliwki.