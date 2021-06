Gliwice. "Ulicznicy" wracają. Będą uliczne występy

Gliwice. Wraca festiwal "Ulicznicy"

W sobotę i niedzielę, 3 i 4 lipca, czeka nas tak zwany weekend otwarcia. Pierwszego dnia wystąpi dobrze znany gliwiczanom Teatr Barnaby z marionetkowym spektaklem dla dzieci "O Rycerzu Pryszczocerzu i Królewnie Pięknotce" (godz. 16.00). Po zmroku, o godz. 21.30, rozpocznie się widowisko muzyczne "Synowie Muzytronu" w wykonaniu Muzikantów. Inspiracją do autorskiego spektaklu była… pandemia koronawirusa i to, jak ten czas zamknięcia wpłynął na działalność kulturalną. Muzikanty zapraszają do objazdowej przyczepy grającej!