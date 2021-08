Gliwice. Starówka ma tętnić życiem, dla samochodów nie ma miejsca

Gliwice. Starówka nie dla samochodów

Strefa ograniczonej dostępności wraz z zakazem ruchu obejmie Rynek oraz pobliskie ulice: Zwycięstwa (od placu Inwalidów do Rynku), Matejki (od Rynku do ul. Tkackiej), Bytomską (od Rynku do ul. Tkackiej), Bankową (od ul. Kaczyniec do Rynku), Krupniczą (od Rynku do ul. Kaczyniec), Raciborską (od placu Wszystkich Świętych do Rynku), Szkolną, Plebańską (od Rynku do placu Wszystkich Świętych), Krótką i Średnią (od ul. Kaczyniec do placu Inwalidów).