Gliwice. Sprzątała mieszkanie po zmarłej matce, a tu pistolet

Gliwice. Zabójcza niespodzianka w tapczanie

TT to pistolet wyprodukowany w Polsce w 1948 roku przez Zakłady Metalowe Łucznik z Radomia. To przedwojenna radziecka konstrukcja. Do końca lat pięćdziesiątych pistolet produkowano w Polsce, potem zastąpiono go bronią P-64.