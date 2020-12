Gliwice. Koronawirus. Piękna solidarność. Tysiące darów dla pacjentów

Inicjatywa zrodziła się po rozmowach z pracownikami Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. To jedna z lecznic, do której trafiają chorzy na Covid-19. Personel – jak w wielu innych szpitalach jednoimiennych – pracuje na granicy wytrzymałości, ale w wyjątkowo trudnej, a czasami dramatycznej, sytuacji są także pacjenci. Walczą z ciężką chorobą, a z powodu obostrzeń epidemicznych muszą pozostawać w izolacji od bliskich.

Koronawirus w Gliwicach. Mieszkańcy kupili chorym telefony z kartami

W ciągu miesiąca mieszkańcy przekazali dla chorych tysiące nowych rzeczy, m.in. pościel, ręczniki frotte i jednorazowe, piżamy, mydła, pianki do golenia, szampony, szczoteczki i pasty do zębów, chusteczki nawilżane, gąbki, jednorazowe golarki, dezodoranty oraz inne środki czystości i higieny osobistej, a także wody. Natomiast pierwszymi prezentami dla pacjentów były dwa telefony komórkowe z przedpłaconymi kartami, umożliwiające chorym kontakt z rodzinami.

Do GIO dostarczono tak dużo darów, że podzielono się nimi z potrzebującymi z innych placówek, których sytuacja też jest obecnie trudna. Trafiły do Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, do Ośrodka pod wezwaniem Świętego Józefa, a również do gliwickiego Hospicjum.