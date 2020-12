Bytom. Powstał mural z okazji 100-lecia bitwy pod Warszawą. "Bytomiacy" odegrali w niej ważną rolę

Bitwa Warszawska 1920 roku to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, które zadecydowało nie tylko o niepodległości, ale uchroniło Europę przed komunizmem.

Bitwa Warszawska 1920. Udział Strzelców Bytomskich

Pieniądze dla artystów. Jarosław Sellin odpowiada Krystynie Jandzie

Mając za przeciwnika III Armię Sowiecką Władysława Łazarkiewicza, Pułk Bytomski wykazał się ogromnym doświadczeniem i wolą walki, nie dopuszczając do przełamania linii frontu i zadając przeciwnikowi poważne straty. Wchodząca w skład III Armii 56 Dywizja Sowiecka, w czasie walk z Pułkiem Bytomskim straciła ponad 300 poległych i ciężko rannych. Tak poważne straty zmusiły ją do odwrotu z zajmowanych stanowisk, co natychmiast wykorzystała 5 Armia Polska, rozpoczynając kontratak na Nasielsk.