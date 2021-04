Gliwice. Kilkaset interwencji, ale święta spokojne

- W ogólnej skali mieszkańcy i przedsiębiorcy przestrzegali obostrzeń. W przypadkach rażącego lekceważenia przepisów, sprawców ukarano mandatami lub skierowano sprawy do sądu. Podczas minionego świątecznego weekendu gliwiccy stróże prawa podjęli łącznie kilkaset interwencji, w których trakcie wylegitymowali niemal 700 osób. Wśród zatrzymanych znaleźli się, sprawcy pobicia oraz naruszenia nietykalności – poinformowała komenda policji w Gliwicach. - Biorąc pod uwagę specyfikę tego czasu, nie odnotowaliśmy żadnych poważniejszych zdarzeń kryminalnych – dodała.

Gliwice. Zatrzymani za pobicie

W trakcie interwencji policjanci ujawnili łącznie sześć osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Do policyjnego aresztu trafiło pięciu zatrzymanych. Trzej z nich, w sobotni poranek, działając wspólnie, pobili 25-letniego mieszkańca Gliwic. Kolejny, 35-latek w trakcie prowadzonej w sobotnie popołudnie na ulicy Odrowążów interwencji naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Podobnego czynu dopuścił się 40-latek z Pyskowic, który znieważył interweniujących stróżów prawa. Pierwszy z mężczyzn może usłyszeć za swój czyn do 3 lat pozbawienia wolności. Pyskowiczaninowi grozi natomiast kara do roku więzienia.