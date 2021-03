Gliwice. Estetyczna metamorfoza rynku. Będzie przyjaźniejszy dla mieszkańców

Do realizacji przedsięwzięcia przygotowuje się Zarząd Dróg Miejskich. Chce wymienić stare, podniszczone już ławki i donice na nowe, bardziej wytrzymałe i estetyczne elementy małej architektury.

Gliwice. Więcej zieleni na rynku

Zgodnie z założeniami, nowe elementy małej architektury mają być dobrze wpisane w charakter rynku, a kolorystyka dopasowana do istniejących nawierzchni. Zaplanowano, że moduły będą ustawione tylko w pasie, gdzie obecnie znajdują się granitowe płyty w kolorze grafitowym, co pozwoli na swobodne poruszanie się pieszych i wjazd służb ratunkowych. Zachowana zostanie również możliwość dojazdu do ratusza, miejsce na organizację różnego rodzaju wydarzeń kulturalnychi gastronomiczne ogródki. Pojawi się więcej stojaków rowerowych.